تونس: وحدة ليبيا خط أحمر والليبيون أصحاب القرار

أكد سفير تونس بالأمم المتحدة قيس قبطني أن وحدة ليبيا بالنسبة إلى تونس خط أحمر، وأن الشعب الليبي هو صاحب القرار، مشددا على ضرورة أن يكون الحل سياسيا شاملا، وأن يقوم على حوار ليبي – ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح قبطني في حوار أجرته معه صحيفة العربي الجديد أن الوضع على الساحة الليبية متقلب، وأن التطورات الأخيرة تستدعي أن يتم تجديد الدعوة إلى ضرورة احترام الشرعية الدولية وإرادة الشعب الليبي، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وفقا لإذاعة موزاييك التونسية

وأشار السفير التونسي أيضا إلى ضرورة الاحتكام إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرار 2259 لعام 2015 الذي حدد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا، معبرا عن تمسك تونس بهذه المرجعية القانونية.

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