بعد احتجاز قرقاب.. ديوان المحاسبة يتوجه ببلاغ للنائب العام

وجه ديوان المحاسبة، بلاغ إلى النائب العام بشأن قيام معاون رئيس مكتب المعلومات والمتابعة بوزارة داخلية الوفاق وبتعليمات من الوزير المفوض فتحي باشاغا بالقبض على عضو الديوان رضا امحمد قرقاب واحتجازه.

وقال الديوان في نص البلاغ، “نوضح بالخصوص أن عضو الديوان المذكور أعلاه بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رفيع في الديوان (مدير للإدارة العامة للرقابة المالية على القطاع العام) فأنه هو المختص بالرقابة على حسابات وعمليات وزارة الداخلية، كما أنه مفوض بمتابعة حسابات الودائع والأمانات بالوزارة ومنح الإفراجات القانونية عليها، بالإضافة إلى أنه مكلف بمهام رئيس اللجنة العليا لمراجعة ميزانية الطوارئ التي استحوذت وزارة الداخلية أغلب نفقاتها، كما أنه عضو اللجنة العليا لمكافحة جرائم غسيل الأموال، وبالتالي لا نرى أن هناك أي سبب لاحتجازه قسريا إلا لثنيه عن ممارسة مهامه الرقابية على الوزارة ومنعه من مراجعة معاملاتها وحساباتها المصرفية”، بحسب البلاغ.