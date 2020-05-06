«الأرصاد»: شبورة على الساحل بين طرابلس وزوارة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا المسافة بين طرابلس وزوارة، لظهور شبورة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز اليوم الأربعاء أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.25 متر، كما تتراوح سرعة الرياح بين 5 و20 عقدة على طول الساحل

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة – طرابلس، وجنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يتراوح ارتفاعه بين ربع متر ومتر واحد.

– درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل زوارة وطرابلس لاحتمال ظهور شبورة مائية.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق

– السماء صافية تظهر بها بعض السحب، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين 5 و20 عقدة.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج، الذي يصل ارتفاعه إلى 1.25 متر.

– درجة الحرارة 19 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

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