شكشك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد باشاغا بشأن إخفاء عضو ديوان المحاسبة “قرقاب” قسريًا

أخبار ليبيا24

تقدم رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد كل من وصفهم بـالمدعو وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا والمدعو رئيس مكتب المعلومات والمتابعة في الوزراة فوزي الزليطني بشأن إخفاء موظف الديوان رضا قرقاب.

واتهم شكشك باشاغا والزليتني بحجز قرقاب قسريًا بقصد ثنيه عن ممارسة مهامه الرقابية على الوزارة ومنعه من مراجعة معاملاتها وحساباتها المصرفية.

وأوضح رئيس الديوان أن موظف ديوان المحاسبة مختص بمراقبة حسابات وعمليات وزارة الداخلية ومكلف بمتابعة حسابات الودائع والأمانات في الوزارة ومنح الإفراجات القانونية عليها.

وذكر شكشك أن قرقاب مكلف أيضًا بمهام رئيس اللجنة العليا لمراجعة ميزاينة الطواريء التي استخوذت وزارة الداخلية أغلب نفقاتها .

وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن قرقاب يتمتع بالحصانة القانونية ولايجوز القبض عليه أو التحقيق معه إلا بإذن من رئيس الديوان، مؤكدًا أن ماقام به باشاغا والزليتني احتجاز قسري مخالف للقانون.

وطالب شكشك النائب العام باتخاذ إجراءاته القانونية حيال باشاغا والزليتني ، داعيا إياه إلى إصدار تعليماته لإنهاء حالة الاحتجاز القسري وسرعة الإفراج عن عضو الديوان المحتجز وإرجاعه إلى أسرته وعمله.

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