تقرير جديد لمجلس الذهب العالمي .. ماذا قال عن احتياطي ليبيا؟

أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري عن أبريل موضحا فيه ترتيب الدول حسب الاحتياطيات المؤكدة المقيدة لديه

وأظهر التقرير أن احتياطي ليبيا من الذهب ما زال مستقرا عند 116.6 طنّا لتأتي بذلك في المرتبة الثانية، بين الدول المغاربية بعد الجزائر التي جاءت في المركز الأول باحتياطي ذهب يقدر بـ173.6، وجاء المغرب في المركز الثالث باحتياطي إجمالي قدره 22.1 طنا، فيما احتلت تونس المرتبة الرابعة مغاربيا باحتياطي قدره 6.8 أطنان فيما لم يشمل التقرير احتياطيات موريتانيا بسبب غياب البيانات.

ويمثل الذهب ملاذ أمان كبير للعملة لدى المصرف المركزي ويلجأ إليه أحيانا كطريقة لسد الديون في إطار تخفيف الضغط على قيمة واقتصاد الدولة

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