اخبار ليبيا الان

تقرير جديد لمجلس الذهب العالمي .. ماذا قال عن احتياطي ليبيا؟

تم النشر منذُ 4 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر مجلس الذهب العالمي تقريره الشهري عن أبريل موضحا فيه ترتيب الدول حسب الاحتياطيات المؤكدة المقيدة لديه
وأظهر التقرير أن احتياطي ليبيا من الذهب ما زال مستقرا عند 116.6 طنّا لتأتي بذلك في المرتبة الثانية، بين الدول المغاربية بعد الجزائر التي جاءت في المركز الأول باحتياطي ذهب يقدر بـ173.6، وجاء المغرب في المركز الثالث باحتياطي إجمالي قدره 22.1 طنا، فيما احتلت تونس المرتبة الرابعة مغاربيا باحتياطي قدره 6.8 أطنان فيما لم يشمل التقرير احتياطيات موريتانيا بسبب غياب البيانات.

ويمثل الذهب ملاذ أمان كبير للعملة لدى المصرف المركزي ويلجأ إليه أحيانا كطريقة لسد الديون في إطار تخفيف الضغط على قيمة واقتصاد الدولة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك