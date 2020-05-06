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أوقاف الوفاق: الغرياني نشر الفوضى وأشعل الفتنة في الخمس وزليتن وتجنى على المتمسكين بمنهج السلف

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق مذكرة للرد على ما أسمته بـ”الادعاءات السبعة” لمفتي المؤتمر العام المعزول الصادق الغرياني والمدعو محمد أبو عجيلة ومن حذا حذوهم  في تجنيهم على الهيئة والعاملين بمكاتبها بحسب نص المذكرة.

الهيئة وفي مذكرتها التي أطلعت المرصد على نسخة منهت أكدت متابعتها لآخر إدعاءات الغرياني وتحريضه المستمر على الهيئة وما تجنى به على العاملين بها والمتمسكين بمنهج السلف بالمنطقة الغربية.

وأوضحت أنه وعلى أثر تصريحات الغرياني الأخيرة تم التعدي على بعض مكاتب الأوقاف مثل مكتبي زليتن والخمس ونشر حالة الفوضى حولها وإغلاقها بأكوام الرمال في فتنة أشعلها المذكور بين أهالي هذه المناطق ليتناحروا ويتنازعوا مما لاطائل تحته ولاخير وراءه.

وأضافت:”تم بفضل الحكماء والخيرين وأهل العلم فض النواع وخمدت الفتنة وتفهمت الأطراف بعضها دون تدخل الغرياني باسم الثورة أو باسم رد العدوان أو غير ذلك من شعارات التستر المحموم”.

وردت الهيئة على ما وصفتها بـ”الإباطيل”السبعة التي ذكرها الغرياني والمدعو أبوعجيلة،قائلةً:”سوّى الغرياني بين السلفيين الموالين لحفتر والمقاتلين معه وبين غيرهم من شباب مدينة طرابلس والعاملين بالهيئة ومكاتبها وبنى على ذلك عداءه المحموم على الهيئة وعدائها المحموم الدعوية في البلاد”.

وقالت رداً على ذلك:”إن الغرياني لا يعرف منهج الصحابة ومن تبعهم ومن انتسب إليهم علما وعملا ومنهجا وأما أنه لا يعرف رئاسة الهيئة والعاملين بها والأخبار عن السلفيين  بالعاصمة طرابلس فسوى بينهم وبين من دعم العدوان وشرعه وشارك في سفك دم الأبرياء من خلاله”.

وأضافت:”ذكر الغرياني‏ وكرر المدعو أبو عجيلة مرارا بأن الأوقاف الذين وصفهم بالمداخلة يقولون بأن طاعة حفتر مقدمة على طاعة ولي الأمر، وهذا شأن يتحمله من يصدر عنه ومن يدعيه، والهيئة براء من ذلك، بشهادة السلفيين وغيرهم”.

وأردفت:” الهيئة وجهت مرارا بأن حكومة الوفاق هي ولي الأمر الشرعي القائم، في الوقت الذي أشهرت فيه دار الإفتاء العداء المكرر للمجلس الرئاسي وحكومته وحرضت على مؤسساته وذمت في جهوده  التي يكابدها في ظل العدوان وأدعت عدم الشرعية في بادئ الأمر وهذا أمر موثوق لايحتاج الى الجهد في الاثبات وجمع البيانات”.

وذكرت الهيئة:”ذكر الغرياني أنه شكل وفدا بخصوص الهيئة ووجهه إلى الرئاسي لاختيار بديل عن رئاسة الهيئة  وأبلغه بقائمة من الإدعاءات  والتهم الدائرة حول العاملين بالهيئة من التخابر للسعودية والولاء لحفتر مع  أن الغرياني ووفده لا يعترفون أصلا بالرئاسي ودائما يصفوه بالمتخاذل والمتنكر لعدواه عن تلبية رغبات الدار ولما  رفض الرئاسي مطلبه باغيير رئاسة الهيئة ولم يستجب لإملاءته وصفهبالمتخاذل والمساهم  في دعم شريحة  توالي حفتر حسب مزاعمه”.

وتابعت:”يا غرياني اثبت العرش أولا ثم انقش!، فلتعرف قدر الرئاسي ولتعترف بشرعيته أولا ثم توجه إليه من خلال وفودك بمقترحات جماعتك وعبث سياستك”.

كما أشارت إلى أن الغرياني أدعى مرارا في كلمته بأن العاملين في الهيئة والسلفيين الذين وصفهم بالمداخلة فرع من فروع الاستخبارات السعودية في طرابلس،مضيفةً:”هذا كذب من النوع المتطور والخطير على الأمن القومي للبلاد، والذي لا يجد عمودا واقعيا يستند عليه ولا أفضل من أجهزة الاستخبارات الليبية والجهات المختصة للرد على هذا الادعاء ومحاسبة الغرياني وصبيانه على ما يهزون به في هذا الباب واستجوابه عن أي مخابرات تملي عليه هذا الباطل الذي لايعرف زمام ولاخطام”.

وأكدت أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة هؤلاء على تجنيهم وتشهيرهم بالباطل بشكل متكرر دون ورع ولا أخلاق ولامروءة.

كما نوّهت إلى أن الغرياني إتهم رئاسة الهيئة بالاستيلاء عليها بقوة السلاح،مؤكدةً أن الأمر يكذبه العدو قبل الصديق وفيه لمز غير مقبول ولا معذور لولاة الأمر وحكومة الوفاق وسيحاسب مدعوه على تحريضهم المستمر لبث الفتنة بين العامة في مساجدها ومكاتب الأوقاف بالمناطق.

وأكملت:” ذكر الغرياني بأن دار الإفتاء تمثل المذهب المالكي في البلاد وتسير وفق قواعده وأصوله، وهذا لا ينطبق حتى على ثلث مخرجاتها السياسية وفتاواها الشرعية واجتهاداتها وتخبطاتها العقدية والمنهجية”.

وواصلت:” ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الهيئة العامة للأوقاف تعتز بالإمام مالك ومذهبه وتفتخر بأن تنتسب إليه وتنشره بين الناس، لكونه مذهبا رصينا سنيا معتدلا وإمامه لاينكر فضله إلا مكابر أو جاهل”.

وإستطردت:” كما أن الهيئة ترعى شؤون أهل البلاد عموما وتراعي العمل بهذا المذهب  المبارك فأنها لا تنصب العصبية الجاهلية بهذا المذهب، ولا تنكر العمل بالسند مراعاة لنصوص علمائه، ولا بادعاء أن أقوالهم جديرة بالعمل على حساب الهدي النبوي أو أن فتاوى علمائه معصومة من الخطأ والزلل كما ينفث لسان حال بعض عشاق حواشي المدارس المالكية المتأخرة التي خالفت في كثير من الأحيان مذهب الإمام مالك المدون بالمصادر العلمية الأصيلة كالمدونة والموطأ وشروحهما الموسوعية”.

الهيئة قالت في مذكرتها:” أنها لا تنتقص العمل بقول أحد من المذاهب الأربعة، ولا تحجر واسعا من الله عز وجل به على عباده في الشؤون العامة والأحكام التكليفية، وبالتالي فلا عزاء للغرياني وأعوانه وأبواقه الجاثمين على دار الإفتاء ولا وزن لما يصدر عنهم من فتاوى وبيانات ما إن أستكر على هذا المسلك الفوضوي المؤدلج وعليه فلا تمثل الدار للأوقاف والشؤون الإسلامية في البلاد أي وزن قانوني أو علمي أو إستشاري  في الجانب الشرعي ولا غيره”.

وتابعت:”ذكر الغرياني بأن قفل المساجد عمل محدث يتحمل مسئوليته مداخلة طرابلس المتمثلين في هيئة الأوقاف على حد وصفه، فنقول بإمكان الغرياني وأتباعه أن يراجعوا البيانات والتعميمات والمراسلات والمذكرات التوضيحية الصادرة عن الهيئة بالخصوص، والتي اعتمدت بعد الأدلة الشرعية على توجيهات الجهات الصحية وتوصيات ولي الأمر فايز السراج وهذا لا غبار عليه شرعا، والأمر حدث في أكبر مؤسسات الإفتاء وأقره المفتون والباحثون الشرعيون حول العالم الإسلامي فليرجع  للعلم والفائدة ودفع الجهل عن المعاند ونحن ندرك أن هم الإفتاء وشغلها الشاغللا حاليا معارضة الأوقاف ومحاربة  القائمين عليها”.

وحمّلت الهيئة المسؤولية الأخلاقية والشرعية والقانونية والصحية للغرياني ومن تبعه في التعدي على المساجد وفتحها وإقامة الشعائر الجماعية فيها أثناء انتشار الوباء في ظل قرار المنع بإيعاز من ولاة الأمر والجهات الصحية المختصة وتوجيه من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية.

كما حمّلت الغرياني ومنتسبي دار الإفتاء المسؤولية الكاملة نتيجة تحريضهم المستمر على الفوضى بالمؤسسات العامة بالدولة وعلى رأسها مكاتب الأوقاف بالبلديات.

وأدانت الهيئة بأشد العبارات انتهاج سياسة الترويع والعبث بمكاتب الأوقاف عند ورود أي ملاحظة على العاملين بها دون الرجوع إلى الهيئة من خلال إجراءات رسمية أدبية منضبطة تتضمن الشكوى مدعومة بالبيانات والحقائق،مشيدة بجهود من وصفتهم بـ”الجيش”والقوات التابعة لحكومة الوفاق في رد ما أسمته “العدوان” وتدعوهم للوقف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالصف الداخلي ويحاول خلق الفتن في هذه المرحلة الحرجة بالبلاد، التي تتطلب توحيد الصفوف ودعم المؤسسات العامة لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها العاصمة خصوصا والمنطقة الغربية عموما.

وذكرت الهيئة أنه رغم التحريض الدموي الشرس عليها من دار الإفتاء ومن قبلها مليشيا الردع التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق ومنتسبيها بحجة أنها مداخل مخترقون بالاستخبارات الخارجية، فإنها تلجأ إلى النمط القانوني والشرعي لرد هذا البهتان، ولا تنتهج مطلقا سياسة الدم والتحريض، بحسب زعمها.

وأضافت :”أن الهيئة تبرؤ إلى الله من كل مايخالف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه القويم الذي سار على أصحابه ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإسلام وعلى رأسهم إمام دار الهجرة مالك بن أنس عالم المدينة ومحدثها”

الهيئة العامة للأوقاف أعربت في ختام مذكرتها عن أسفها بأن تضطر إلى هذا السجال مع دار الإفتاء لاسيما وأن العامة ينظرون إلى المؤسستين رغم الإختلاف يمثلون رعان دين الله في البلاد، قائلةً:” فمنى يكف هذا السوء وهذا العبث بعرى الثقة بين الناس وبين مؤسساتهم الدينية ”

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • أنتم قصدكم علي من تحكوا نحن لا نعرف الغرياني علي انه مفتي نحن نعرفه علي أنه كلب قطر واذا اردت الناس تعرفه بسرعه لا تقول الغرياني بل قول كلب قطر حيث بدأت الكلوبيه معه وبدأ يعتاش منها كان تميم السقيم الشيطان الرجيم يرمي له به ثم تدرج في الانحطاط والسقوط الي الحضيض فاصبح كلب اردوغان وهو مصر أن ينبح علي قافلة الجيش الليبي ومازال ينبح عليها وعلي رأي المثل الكلاب تنبح والقافله تسير نحو الهدف فمنذ كانت القافله في بنينا وهو ينبح الي تحرير بنغازي وهو ينبح الي تحرير درنه والجنوب وهو ينبح واليوم الجيش داخل احياء طرابلس والغرياني مازال متمادي في ضلاله القديم نبيح تأخذه الريح

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  • انتما على باطل ولاتخشون الله اصلا فاى شرعية للوفاق اصلا ومحافظ البنك يرفض توقيعها فالمسلم المتدين يقول كلمة الحق والولاية الشرعية تستمتد من الشعب ومن بمثله هو مجلس النواب وليس مجلس الامن ومن يرأس مجلس النواب هو الولى الشرعى للبلاد وقائدها الاعلى المستشار عقيلة صالح وهو من اختار المشير خليفة حفتر قائدا للجيش الوطنى بعد موافقة نواب الشعب بنصاب قانونة وبالتالى كل من يحارب الجيش الوطنى فهو من الخوارج شر خلق الله والساكت عن الحق شيطان اخرص فسوف تحاسبون امام الله على هذا النفاق والمنافقين فى الدرك الاسفل من النار

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  • المدعو الغرياني دعوه ينبح كالكلب المسعور فحتى اللعنة راهو حرام فيه ولا يستحقها فهو كلب قطرى مسعور وانحاز لدولار قطر الكلبة إذن فلتذهب الكلاب إلى جيفها .

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  • اى سلفى حقيقى لا يمكن ان يكون معكم فى معسكر الشيطان ويدافع عن مرتزقة ودواعش ومحتل يقتل ابناء الوطن بفتاوى لجهلاء لا يعرفون ابسط مبادئ الاسلام وانتم قلوبكم كلها حقد وكراهية ومساجدكم تدعوا للفتنة والاضرار بالمسلمين وبالتالى فهى مساجد ضرار من يتبع السلف الصالح بجد يفعل مثلهم ويحرقها ويهدمها كما فعلوا بامر رسول الله
    جاء ذِكر قصّة بناء مسجد الضرار الذي بُنِي في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم في سورة التوبة، حيث جاء فيها قول الله سبحانه وتعالى: (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرَاراً وَكُفْراً وَتَفْرِيقاً بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ*لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَداً لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚفِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا واللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)،[٥] أمّا تفاصيل بنائه فقد ورد ذكرها في العديد من كُتُب التفسير؛ حيث جاء فيها أنَّ المدينة قبل أن يدخلها النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، كان فيها رجل من قبيلة الخزرج اسمه أبو عامر الراهب، وكان في الجاهلية نصرانيّاً، وتعلَّم من أهل الكتاب وقرأ كتبهم، وكان في تلك الفترة يتعبَّد بعبادتهم.[٦] وقد كان لأبي عامر الراهب مكانة عظيمة، وشرف رفيع في قومه، فلمّا انتقل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، واجتمع حوله المسلمون من المهاجرين والأنصار، وصار للإسلام قوّة ومنعة، وخاصّةً بعد غزوة بدر، لم يُعجب ذلك أبا عامر، وأظهر الحقد والعداء للمسلمين، ثمّ اتجه إلى مكة؛ ليحرِّض كفُارها وسادَتها على محاربة النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه رضي الله عنهم، ثمّ وقعت غزوة أحد، حيث امتحن الله المؤمنين، وفي بداية المعركة توجّه أبو عامر إلى قومه من الأنصار ممّن كانوا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فخاطبهم وحرّضهم على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، واستمالهم للوقوف في صفّه، وموافقته على ما عزم عليه من عِداء للنبيّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، فلما رأوا منه ذلك العداء للنبيّ شتموه وسبّوه.[٦] ولما انتهت غزوة أحد، وازداد شأن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ومكانته، توجّه أبو عامر إلى هرقل ملك الروم، وطلب منه أن ينصره ويُعينه على عداء النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، فوعده هرقل بأنه سينصره ومَنَّاه بذلك، وأقام عنده فترةً، وأخبر المنافقين في المدينة أنّه سيأتيهم بجيش؛ لقتال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم؛ ليكسر شوكته ويغلبه، وأمرهم أن يجعلوا لهم مكاناً يجتمعون فيه ويكون لهم معقلاً ومرصداً، فرأوا أن يبنوا مسجداً بجوار مسجد قباء، فبنَوْه، وطلبوا من النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يأتيهم للصلاة فيه؛ ليجعلوا له أساساً بين المسلمين، وكان ذلك قبل خروج النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى غزوة تبوك، وكانت حجّتهم بأنّ بناءه كان بقصد إيواء الضعفاء وذوي الأمراض والعِلل، إلا أنّ الله سبحانه وتعالى عصم نبيّه صلّى الله عليه وسلّم من الصلاة في ذلك المسجد؛ حيث سافر حينها إلى تبوك، وفي طريق رجوعه إلى المدينة نزل عليه الوحي يخبره بنيّة بناء مسجدهم ذاك وقصدهم، فبعث النبيّ صلّى الله عليه وسلّم إلى المسجد من يهدمه قبل أن يصل إلى المدينة.[٦] وبنى مسجد الضرار اثنا عشر رجلاً من المنافقين، وهم: خذام بن خالد، وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة بن الأذعر، وعباد بن حنيف، وجارية بن عامر وابناه: مجمع وزيد، ونبتل بن الحارث، وبحزج من بني ضبيعة، وبجاد بن عثمان

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  • اين انتم ياخوارج شر خلق الله من السلف الصالح لو قرأتم سيرتهم العطرة لتحشمتم من انفسكم اقرأ عن عدل عمربن الخطاب وعدله مع انه كان معروفا عنه الشدة وفى الحديث الشريف
    اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ علَى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِن قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ ويَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أصْوَاتُهُنَّ علَى صَوْتِهِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ قُمْنَ فَبَادَرْنَ الحِجَابَ، فأذِنَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ ورَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ يا رَسولَ اللَّهِ، فَقَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: عَجِبْتُ مِن هَؤُلَاءِ اللَّاتي كُنَّ عِندِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ ابْتَدَرْنَ الحِجَابَ فَقَالَ عُمَرُ: فأنْتَ أحَقُّ أنْ يَهَبْنَ يا رَسولَ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ: يا عَدُوَّاتِ أنْفُسِهِنَّ أتَهَبْنَنِي ولَا تَهَبْنَ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فَقُلْنَ: نَعَمْ، أنْتَ أفَظُّ وأَغْلَظُ مِن رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إيهًا يا ابْنَ الخَطَّابِ، والذي نَفْسِي بيَدِهِ ما لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجًّا قَطُّ، إلَّا سَلَكَ فَجًّا غيرَ فَجِّكَ.
    لنرى رحمة عمر بن الخطاب الذى يقولون عنه فظ
    يقول أسلم مولى الفاروق رحمه الله: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم حتى إذا كان بصرار إذا نار، فقال: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبًا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان، وقدر منصوبة على نار، وصبيانها يتضاغون.

    فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول: يا أصحاب النار. فقالت: وعليك السلام، فقال: أَدْنُو؟ فقالت: ادْنُ بخير أو دَعْ. قال: فدنا، وقال: ما لكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء، أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر.

    قال: رحمك الله. وما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا؟! قال: فأقبل عليّ، فقال: انطلق بنا، فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عدلاً من دقيق، وكبة شحم، فقال: احمله عليّ.

    فقلت: أنا أحمله عنك. فقال: أنت تحمل وزري يوم القيامة، لا أم لك. فحملته عليه، فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئًا، فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أُحَرِّك لك، وجعل ينفخ تحت القدر، ثم أنزلها فقال: ابغني شيئًا، فأتته بصحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول لها: أطعميهم وأنا أَسْطَح لهم (أَي أَبْسُطه حتى يَبْرُدَ) فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك، وقام وقمت معه، فجعلت تقول:

    جزاك الله خيرًا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول: قولي خيرًا، إذا جئت أمير المؤمنين، وجدتني هناك -إن شاء الله- ثم تنحى عنها ناحية، ثم استقبلها فربض مربضًا.

    فقلت: إن لك شأنًا غير هذا. فلا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون، ثم ناموا وهدءوا. فقال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت.

    وفي رواية أخرى: يا أسلم، أتدرى لم ربضت حذاءهم؟ قلت: لا يا أمير المؤمنين، قال: رأيتهم يبكون، فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي.

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