المرصد السوري يكشف أحدث حصيلة لأعداد مرتزقة أردوغان في ليبيا

أكد المرصد السوري أنه في إطار متابعته لعملية نقل المرتزقة إلى ليبيا من قبل تركيا، رصد ارتفاع أعدادهم إلى نحو 11 ألف بينهم 261 قتلوا في المعارك.

وقال المرصد في تقرير له: “تواصل تركيا عملية نقل المرتزقة إلى ليبيا للقتال إلى جانب «حكومة السراج»” ضد الجيش الليبي، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعات جديدة تضم المئات من المقاتلين السوريين إلى ليبيا عبر تركيا”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فإن تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7850 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3000 مجند.

وأضاف “في حين أن هناك المئات من المقاتلين يتحضرون للانتقال من سورية إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل «الجيش الحر» بأمر من الاستخبارات التركية، فيما تشهد العملية رفض لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا”.

ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف المقاتلين السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا، حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك والفصائل بريف حلب الشمالي، ممن قتلوا مؤخراً في معارك ليبيا.

وبذلك، بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا 261 مقاتل، والقتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

وعلى صعيد متصل، أكدت الصحفية الأمريكية ليندسي سنيل على «تويتر» أن مصادر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا تقول إن 2000 مقاتل، معظمهم من فصيل سليمان شاه وفرقة الحمزات والجبهة الشامية، عبروا إلى مقاطعة هاتاي في تركيا، وسيتم نقلهم إلى ليبيا في مجموعات خلال الأسبوع المقبل، ليكونوا بمثابة تعزيزات للعمليات العسكرية في قاعدة الوطية، مضيفة “ربما هذا سيكون أكبر انتشار منفرد للمرتزقة السوريين”.