«المركزي»: 653 مليون دينار عجز في الإيرادات السيادية من يناير حتى أبريل

أظهر بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء وجود عجز في الإيرادات السيادية 653 مليون دينار، للفترة من يناير وحتى 30 أبريل الماضي.

وآوضح البيان أن العجز في تلك الإيرادات الضرائب التي لم تحصل بواقع 264 مليون دينار، ومن الجمارك بحوالي 98 مليون دينار، بالإضافة إلى عجز في إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية تصل إلى 58 مليون دينار فضلا عن عدم تحصيل أي إيراد من الاتصالات عن الفترة من يناير حتى نهاية أبريل الماضي وقيمتها 133 مليون دينار، مع الإشارة إلى 228 مليون دينار إيرادات اتصالات مستحقة عن العام 2019.

ونبه المصرف المركزي في بيانه إلى تدني المبالغ المحصلة من الإيرادات السيادية غير النفطية، ودعا الجهات ذات العلاقة إلى تحسين سبل جبايتها وتحصيلها.

وعن الإيرادات النفطية أشار المصرف المركزي إلى أن إجماليها وصل إلى 4 مليارات و 849 مليون دينار، منها 2.87 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019، ومبلغ مليار واحد و 978 مليار دينار حصيلة صادرات نفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل.

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