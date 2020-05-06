1.67 مليار دولار عجز إيرادات النقد الأجنبي و«المركزي» يعوضه من الاحتياطي

قال المصرف المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي بلغ 1.67 مليار دولار، مشيرا أن هذا المبلغ جرى تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي.

وأوضح المصرف المركزي، في بيان الإيراد والانفاق في الفترة نفسها، والصادر اليوم الأربعاء، أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي بلغ 3.5 مليار دولار في حين وصل إجمالي المدفوعات من النقد الأجنبي خلال هذه الفترة إلى 5.17 مليار دولار.

وعن الإيرادات النفطية أشار المصرف المركزي إلى أن إجماليها وصل إلى 4 مليارات و 849 مليون دينار، منها 2.87 مليار دينار عن صادرات نفطية خلال شهر ديسمبر 2019، ومبلغ مليار واحد و 978 مليار دينار حصيلة صادرات نفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري. منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل.

وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، في أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط.

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