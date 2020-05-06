إحاطة للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بشأن ليبيا

استمع أعضاء مجلس الأمن في جلسة عقدت الثلاثاء إلى إحاطة حول ليبيا قدمتها المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وقدمت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إحاطتها لأعضاء مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا عبر الانترنت، وتطرقت فيه إلى التطورات الميدانية في طرابلس وفي كل بؤرة صراع بين وحدات الجيش الوطني والقوات المندرجة تحت مظلة حكومة الوفاق.

تقرير تطرقت فيه بنسودا.

وطالبت بنسودا في تقريرها الذي حمل رقم19في إحاطتها أعضاء مجلس الأمن بشكل صريح بتفويض محكمة الجنايات الدولية لوضع حد لحالة الفوضى التي تشهدها ليبيا منذ أعوام، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب بشأن ما قالت إنها أخطر الجرائم التي ترتكب ليس في ليبيا فقط، بل في العالم بأسره.

واعتبرت بنسودا أن للوضع في ليبيا خصوصية وحساسية مفرطتين، فقد ذكرت أن الوضع يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة الجنائية وأن الفريق المختص قد شرع هذه الفترة بإنجاز طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق أسماء لم تذكرها بنسودا في إحاطتها التي تناولت قضايا أخرى مثل قضية النائبة سهام سرقيوة التي اعتبرتها حادثة اختفاء قسري.

ولم تنس بنسودا في إحاطتها أن تشير إلى وضع النازحين والإصابات بين المدنيين والمنازل بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي، إضافة إلى ما أسمتها “الانتهاكات الخطيرة” منذ آخر تقرير قدمته المحكمة لمجلس الأمن.

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