شرعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في عمليات نقل مجموعة من المصريين العالقين في بعض المدن إلى منفذ امساعد البرى.

وأكدت مصادر بوزارة الداخلية، أنه تم تأمين عودة 200 مواطن مصري إلى منفذ امساعد البرى، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا، عبد الرزاق الناظورى.

كما أوضحت المصادر، أنه تم وضع خطة من قبل خلال الغرفة الأمنية المشتركة في الهلال النفطي وتشكيل قوة أمنية لتجميع العالقين المصريين في منطقة العقيلة لتأمين عودتهم إلى منفذ امساعد البرى، لافتا إلى أن السلطات الليبية عملت على تجميع ما يقرب من 206 مواطن مصري وعدد 32 سيارة نقل في منطقة العقيلة، وأنه يجرى تأمين نقلهم إلى منفذ امساعد البرى على الحدود المشتركة بين مصر وليبيا.