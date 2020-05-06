روسيا توجه رسالة لـ«مجلس الأمن» بشأن «المبعوث الأممي» الجديد لليبيا

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، أنه لا يمكن ضمان السلام في ليبيا إلا من خلال الحوار بين الليبيين.

وقال كوزمين، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، في مؤتمر عبر الفيديو لمجلس الأمن الدولي: “إن موسكو تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة بحاجة إلى تعيين مبعوث خاص جديد لليبيا في أقرب وقت ممكن بعد استقالة غسان سلامة”، وكالة أنباء (تاس) الروسية.

وأضاف “من الممكن فقط ضمان السلام في ليبيا من خلال الحوار بين الليبيين، ونود أن نكرر أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار خارج البلاد، فمن المستحيل المبالغة في تقدير أهمية دور الأمم المتحدة في حل الوضع في البلاد”.

وتابع “نحيي غسان سلامة وندعو الأمين العام إلى تعيين مبعوثه الخاص في أقرب وقت ممكن من أجل العملية الليبية”.

يشار إلى أنه في 2 مارس الماضي، كتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة على تويتر أنه تنحى لأسباب صحية.