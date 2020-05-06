المركزي : عجز النقد الأجنبي تجاوز مليار دولار

العنوان طرابلس قال المصرف المركزي إن إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي بلغ 1.67 مليار دولار، مشيرا أن هذا المبلغ جرى تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي. وأوضح المصرف المركزي، في بيان الإيراد والانفاق في الفترة نفسها، والصادر اليوم الأربعاء، أن إجمالي إيرادات النقد …

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