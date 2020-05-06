«المركزي»: 1.97 مليار دينار عائدات النفط خلال 4 أشهر.. و72 مليون دينار في أبريل

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، أن إجمالي حصيلة صادرات نفطية خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري بلغى مليار واحد و978 مليار دينار، منها 72 مليون دينار فقط عن شهر أبريل.

وأشار تقرير الإيرادات والانفاق خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام احالي إلى أن «إجمالي العجز في إيرادات النقد الأجنبي خلال الفترة بين الأول من يناير و30 أبريل الماضي بلغ 1.67 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ جرى تغطيته من احتياطي المصرف المركزي من النقد الأجنبي»، منوها إلى «وجود عجز في الإيرادات السيادية يقدر بمبلغ 653 مليون دينار، للفترة الزمنية نفسها».

وتسبب إقفال المنشآت والموانئ النفطية منذ يناير الماضي في تراجع الصادرات النفطية بنسبة 92.3 % خلال الربع الأول من العام الحالي، في أرقام حديثة أعلنتها المؤسسة الوطنية للنفط.

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