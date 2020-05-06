اخبار ليبيا الان

عودة 200 مواطن مصري إلى منفذ امساعد

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_ليبيا شرعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في عمليات نقل مجموعة من المصريين العالقين في بعض المدن إلى منفذ امساعد البرى. وأكدت مصادر بوزارة الداخلية، أنه تم تأمين عودة 200 مواطن مصري إلى منفذ امساعد البرى، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا، عبد الرزاق الناظورى. كما أوضحت المصادر، أنه تم وضع …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك