العنوان_ليبيا شرعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في عمليات نقل مجموعة من المصريين العالقين في بعض المدن إلى منفذ امساعد البرى. وأكدت مصادر بوزارة الداخلية، أنه تم تأمين عودة 200 مواطن مصري إلى منفذ امساعد البرى، وذلك تنفيذا لأوامر رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا، عبد الرزاق الناظورى. كما أوضحت المصادر، أنه تم وضع …

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