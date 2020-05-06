وزارة الصحة تتفقد مركز العزل بدرنة وتجهيزاته لمكافحة الوباء

أجرت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية زيارة تفقدية إلى مركز العزل السريري الطبي بمدينة درنة لمكافحة وباء كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل والتجهيزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على سير عمل الأقسام بالمركز وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بمدينة درنة والاطمئنان على جميع الإجراءات الطبية المقدمة واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية ووزارة الصحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا