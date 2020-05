الصين تدعو طرفي النزاع في ليبيا لوقف دائم لإطلاق النار

دعا الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، ياو شاوجون، الأربعاء، طرفي الصراع في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مطالباً بأن يفكروا في مصالح بلادهم أولاً، خاصة في ظل الظروف التى يمر بها العالم من انتشار لفيروس كورونا.

وأكد شاوجون أن الصين تعتقد أنه يجب حل القضية الليبية من خلال عمليه سياسية، مشيرا إلى أنها تشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية على مواصلة جهود الوساطة لحل الأزمة.

وأضاف شاوجون أن المجتمع الدولي يجب أن يواصل تقديم المساعدة لليبيا حتى يتحقق بها السلام، لافتا إلى أن بلاده تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل حازم.

