وزارة الصحة تتفقد إجراءات الوقاية بمنفذ امساعد

تفقدت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الليبية أمس منفذ امساعد الحدودي مع جمهورية مصر، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة سعد عقوب.

ووفق الوزارة فإن إدارة التفتيش أجرت زيارة ميدانية إلى المنفذ تم خلالها متابعة إجراءات عودة العالقين من الخارج وفقا لتوصيات اللجنة العليا للكشف على فيروس كورونا، وكذلك ضمن الإجراءات المشددة في ليبيا التي تتخذها وزارة الصحة واللجنة الاستشارية الطبية في محاولة لمنع انتشار الوباء من خلال المنافذ البرية والبحرية والجوية.

إدارة التفتيش أشادت بالجهود المبذولة في المنفذ، داعية إلى ضرورة التقيد والالتزام بالإجراءات الوقائية.

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