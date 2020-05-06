«أوقاف الوفاق»: «الغرياني» لا يعرف منهج الصحابة وتصريحاته تنشر الفوضى تشعل الفتنة 

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، مذكرة من 6 صفحات للرد على”الادعاءات السبعة” للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والمدعو محمد أبو عجيلة، في «تجنيهم» على الهيئة والعاملين بمكاتبها بحسب نص المذكرة.

وجاء في نص المذكرة، التي اطلعت «الساعة 24» على نسخة منها، أن هيئة الأوقاف تابعت إدعاءات «الغرياني» وتحريضه المستمر على الهيئة وما تجنى به على العاملين بها والمتمسكين بمنهج السلف بالمنطقة الغربية.

وتابعت المذكرة، أنه وعلى إثر تصريحات «الغرياني» الأخيرة تم التعدي على بعض مكاتب الأوقاف مثل مكتبي «زليتن والخمس» ونشر حالة الفوضى حولها وإغلاقها بأكوام الرمال في فتنة أشعلها المذكور بين أهالي هذه المناطق ليتناحروا ويتنازعوا مما لاطائل تحته ولاخير وراءه.

وأضافت المذكرة، أنه ”تم بفضل الحكماء والخيرين وأهل العلم فض النزاع وخمدت الفتنة وتفهمت الأطراف بعضها دون تدخل «الغرياني» باسم الثورة أو باسم رد العدوان أو غير ذلك من شعارات التستر المحموم”.

وردت الهيئة على ما وصفتها بـ«الأباطيل» السبعة التي ذكرها «الغرياني» والمدعو أبوعجيلة، قائلةً: “ساوى الغرياني بين السلفيين الموالين للمشير حفتر والمقاتلين معه وبين غيرهم من شباب مدينة طرابلس والعاملين بالهيئة ومكاتبها وبني على ذلك عداءه المحموم على الهيئة وعدائها المحموم الدعوية في البلاد”.

وأضافت الهيئة أن “الغرياني لا يعرف منهج الصحابة ومن تبعهم ومن انتسب إليهم علما وعملا ومنهجا وأما أنه لا يعرف رئاسة الهيئة والعاملين بها والأخبار عن السلفيين بالعاصمة طرابلس فسوى بينهم وبين من دعم (العدوان) وشرعه وشارك في سفك دم الأبرياء من خلاله”. بحسب نص البيان.

وتابعت: أن ”الغرياني‏ ذكر وكرر المدعو أبو عجيلة مرارًا بأن الأوقاف الذين وصفهم بالمداخلة يقولون بأن طاعة حفتر مقدمة على طاعة ولي الأمر، وهذا شأن يتحمله من يصدر عنه ومن يدعيه، والهيئة براء من ذلك، بشهادة السلفيين وغيرهم”، وأردفت أن ”الهيئة وجهت مرارا بأن حكومة الوفاق هي ولي الأمر الشرعي القائم، في الوقت الذي أشهرت فيه دار الإفتاء العداء المكرر للمجلس الرئاسي وحكومته وحرضت على مؤسساته وذمت في جهوده التي يكابدها في ظل العدوان وادعت عدم الشرعية في بادئ الأمر وهذا أمر موثوق لايحتاج الى الجهد في الإثبات وجمع البيانات”.

وأوردت الهيئة: أن ”الغرياني ذكر أنه شكّل وفدا بخصوص الهيئة ووجهه إلى الرئاسي لاختيار بديل عن رئاسة الهيئة، وأبلغه بقائمة من الادعاءات والتهم الدائرة حول العاملين بالهيئة من التخابر للسعودية و(الولاء لحفتر) مع أن الغرياني ووفده لا يعترفون أصلا بالرئاسي ودائما يصفوه بالمتخاذل والمتنكر لعدوله عن تلبية رغبات الدار ولما رفض الرئاسي مطلبه بتغيير رئاسة الهيئة ولم يستجب للإملاءات وصفه بالمتخاذل والمساهم في دعم شريحة توالي حفتر حسب مزاعمه”.

وتابعت: ”يا غرياني اثبت العرش أولا ثم انقش!، فلتعرف قدر الرئاسي ولتعترف بشرعيته أولا ثم توجه إليه من خلال وفودك بمقترحات جماعتك وعبث سياستك”.

كما أشارت إلى أن الغرياني أدعى مرارا في كلمته بأن العاملين في الهيئة والسلفيين الذين وصفهم بالمداخلة فرع من فروع الاستخبارات السعودية في طرابلس،مضيفةً:”هذا كذب من النوع المتطور والخطير على الأمن القومي للبلاد، والذي لا يجد عمودا واقعيا يستند عليه ولا أفضل من أجهزة الاستخبارات الليبية والجهات المختصة للرد على هذا الادعاء ومحاسبة الغرياني وصبيانه على ما يهزون به في هذا الباب واستجوابه عن أي مخابرات تملي عليه هذا الباطل الذي لا يعرف زمام ولا خطام”.

وأكدت أنها ستتقدم بشكوى رسمية إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبة هؤلاء على تجنيهم وتشهيرهم بالباطل بشكل متكرر دون ورع ولا أخلاق ولا مروءة.

كما نوّهت إلى أن الغرياني إتهم رئاسة الهيئة بالاستيلاء عليها بقوة السلاح،مؤكدةً أن الأمر يكذبه العدو قبل الصديق وفيه لمز غير مقبول ولا معذور لولاة الأمر وحكومة الوفاق وسيحاسب مدعوه على تحريضهم المستمر لبث الفتنة بين العامة في مساجدها ومكاتب الأوقاف بالمناطق.

واستطرد البيان: أنه ”كما أن الهيئة ترعى شؤون أهل البلاد عموما وتراعي العمل بهذا المذهب المبارك فأنها لا تنصب العصبية الجاهلية بهذا المذهب، ولا تنكر العمل بالسند مراعاة لنصوص علمائه، ولا بادعاء أن أقوالهم جديرة بالعمل على حساب الهدي النبوي أو أن فتاوى علمائه معصومة من الخطأ والزلل كما ينفث لسان حال بعض عشاق حواشي المدارس المالكية المتأخرة التي خالفت في كثير من الأحيان مذهب الإمام مالك المدون بالمصادر العلمية الأصيلة كالمدونة والموطأ وشروحهما الموسوعية”.

وحمّلت المذكرة، الهيئة المسؤولية الأخلاقية والشرعية والقانونية والصحية للغرياني ومن تبعه في التعدي على المساجد وفتحها وإقامة الشعائر الجماعية فيها أثناء انتشار الوباء في ظل قرار المنع بإيعاز من ولاة الأمر والجهات الصحية المختصة وتوجيه من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، كما حمّلت الغرياني ومنتسبي دار الإفتاء المسؤولية الكاملة نتيجة تحريضهم المستمر على الفوضى بالمؤسسات العامة بالدولة وعلى رأسها مكاتب الأوقاف بالبلديات.

وأدانت الهيئة بأشد العبارات انتهاج سياسة الترويع والعبث بمكاتب الأوقاف عند ورود أي ملاحظة على العاملين بها دون الرجوع إلى الهيئة من خلال إجراءات رسمية أدبية منضبطة تتضمن الشكوى مدعومة بالبيانات والحقائق،مشيدة بجهود من وصفتهم بـ”الجيش”والقوات التابعة لحكومة الوفاق في رد ما أسمته “العدوان” وتدعوهم للوقف صفا واحدا ضد كل من يعبث بالصف الداخلي ويحاول خلق الفتن في هذه المرحلة الحرجة بالبلاد، التي تتطلب توحيد الصفوف ودعم المؤسسات العامة لتجاوز هذه المحنة التي تمر بها العاصمة خصوصا والمنطقة الغربية عموما.