اللواء لابعج يزور مستشفى مرزق العام ويطلع على احتياجاته

قام آمر مجموعة مناطق الجنوب العسكرية اللواء بلقاسم لابعج خلال زيارته إلى الجنوب الغربي بزيارة مستشفى مرزق العام رفقة عدد من الضباط والجنود التابعين لمناطق الجنوب وعميد بلدية مرزق، وذلك للاطلاع على احتياجات المستشفى والوقوف على وضع الأطقم الطبية والطبية المساعدة.

وحسب الناطق باسم مكتب الإعلام لمجموع المناطق العسكرية الجنوبية فقد أكد لابعج على بذل كل الجهود مع وزارة الصحة لتذليل الصعاب في هذا المرفق الصحي ومتابعة سير العمل فيه، شاكرا بدوره كل الجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى، وتحمل الصعاب للنهوض بهذا المرفق الحيوي.

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