مكافحة الامراض يعلن نتائج 254 عينة اشتباه بكورونا وارتفاع عدد حالات الاصابة

كشف المركز الوطني لمكافحة الامراض في بيان له عن نتيجة 254 حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا, وارتفاع جديد لعدد حالات الاصابة.

وقال المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020م عدد (254) عينة

وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل على النحو الآتي :

ــ عدد (253) عينة سالبة

ــ عدد (1) عينة موجبة جديدة

يشار إلى أن إجمالي عدد الحالات أصبح 64 حالة موجبة ومؤكدة, وإجمالي الحالات النشطة 38، وإجمالي المتعافين 24, وإجمالي الوفيات 3.

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