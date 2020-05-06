جمع لعناصر مديرية أمن الكفرة

نظم بمديرية أمن الكفرة أمس جمع ضم مدير الأمن العقيد خالد حيار ومعاونه العقيد بوسيف الضبع، وعددا من المسؤولين الأمنيين بالمديرية إلى جانب رؤساء أقسام التدريب، والعلاقات، والتفتيش، إضافة إلى الدفعة التي تم تخريجها مؤخرا.

وحسب مكتب الإعلام بالمديرية فقد تم خلال الجمع إبداء بعض الملاحظات التي تخص العمل، حيث تطرق مدير الأمن للجهود التي بذلت في سبيل إقامة الدورة التدريبية للخريجين الجدد وإتمام إجراءاتهم من حيث التعيين والتوظيف ليصبحوا ضمن كادر وزارة الداخلية، مثنيا على دورهم وجهودهم في أداء العمل منذ التحاقهم بالعمل في مديرية أمن الكفرة، داعيا إياهم إلى التحلي بروح الفريق الواحد والالتزام في أداء العمل.

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