«مكافحة الأمراض»: حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» ترفع الحصيلة النشطة إلى 38 مصاباً في ليبيا

>>”مكافحة الأمراض”: حالة إصابة جديدة بـ”كورونا” في ليبيا ترفع الحصيلة إلى 38 مصاب

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأربعاء، بيانه رقم 59، قال فيه إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الامراض استلم يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2020م عدد (254) عينة.

أضاف “المركز”: “وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج التحليل على النحو الآتي عدد (253) عينة سالبة، عدد (1) عينة موجبة جديدة، وبالتالي يصبح إجمالي الحالات 64 ، إجمالي الحالات النشطة 38، إجمالي المتعافين 23 إجمالي الوفيات 3.