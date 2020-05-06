الصين تدعو إلى هدنة في ليبيا

العنوان_ليبيا دعت الصين إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة “ياو شاو جون” – في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء، “إنه يتعين على جميع الأطراف فى الصراع الليبى وضع مصالح البلاد والشعب …

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