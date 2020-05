مشاكل العالقين في الخارج.. من حلول سريعة قبل 2011 إلى مماطلة وسوء إدارة بعدها

أخذت مشاكل المواطنين الليبيين العالقين في الخارج بعد

أزمة تفشي فيروس كورونا في دول العالم، وقتًا طويلا لحلها وسط معاناة كبيرة لهؤلاء

العالقين في مختلف دول العالم، نتيجة إهمال الجهات المسؤولة لأوضاعهم ومماطلة هذه

الجهات في تقديم حلول ناجعة لمشاكل العالقين في الخارج، بخلاف ما كان يحدث في عهد

النظام الجماهيري من إيلاء هكذا أمور اهتمام كبير ومسابقة الزمن في حلها.

وفي هذا السياق قال سفير ليبيا لدى الأردن، محمد

البرغثي، في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه

في مساء يوم السادس من شهر أكتوبر عام 2008 تلقى اتصالا من المستشار الإعلامي بالسفارة

الليبية في الأردن، جمال اللافي، وكان متواجدا فى مطار الملكة علياء بعمان، وأبلغنه

بأن هناك حوالي 100 مُعتمر ليبي، قد وصلوا من جدة، على أمل السفر إلى طرابلس، على متن

طائرة الخطوط الليبية، ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على مقاعد، وأكد أن الناس فى حالة

من القلق، مشيرًا إلى أنه طلب من اللافي أن يُطمئن المسافرين، وبعدها توجه إلى المطار،

صُحبة الملحق القنصلي، البهلول حليلة، وهناك وجد المواطنين فى حالة من الضيق، وقد

ارتفعتْ الأصوات، مبينًا أنه أستمع إلى الجميع، وطلب منهم الاستماع اليه، وأكد لهم

أن مسألة عودتهم إلى طرابلس لن تستغرق وقتًا طويلا.

وأضاف البرغثي أنه أجرى إتصالا هاتفيا بالمدير العام لشركة

الخطوط الليبية، فى طرابلس ، وشرحت له الأمر، وطلب منه إيجاد حل وإرسال طائرة لنقل

المسافرين العالقين في عمان، موضحًا أن مدير الخطوط الليبية سخر من الطلب، وقال إنه

لاعلاقة له بهذا الأمر، ولفت البرغثي إلى أنه اتصل بعد ذلك هاتفياً بالقيادة فى طرابلس،

وتحدث مع محمد بشير قلم القيادة، وشرح له الأمر، وطلب الإذن فى التصرف العاجل، لحل

مشكلة العالقين، مضيفًا أن بشير استمع له كعادته بأدب جم، وقال إنه سيعرض الأمر وسيتصل

بك لاحقًا.

وتابع البرغثي أنه بعد 10 دقائق، استقبل مكالمة هاتفية من

محمد بشير، وأبلغه بأن العقيد معمر القذافي، يأذن لك بالتصرف، مبينًا أنه اتصل بعد

ذلك هاتفيا بمدير شركة الخطوط الملكية الأردنية، وطلب منه وبشكل عاجل، تأجير طائرة

لنقل المواطنين الليبيين الى طرابلس، واستجاب الرجل مشكورا للطلب، وأكد أنه خلال ساعتين

ستكون الطائرة جاهزة للإقلاع، ولفت البرغثي إلى أنه انتقل صحبة زملائه والركاب إلى

مطعم المطار، لتناول العشاء، وتم التوجه بعد ذلك إلى الطائرة، وجلس الركاب، وتعالت

التكبيرات والزغاريد والدعوات، وبعد ذلك أقلعت الطائرة إلى طرابلس.

وأشار البرغثي إلى أنه أثناء عملية إتمام إجراءات الركاب، جاءه مسافر جزائري، وقال له إنه ومجموعة من المعتمرين الجزائريين، يريدون العودة إلى الجزائر، وطائرتهم عبر تونس ستكون بعد يومين، وطلب منه الذهاب إلى طرابلس، لوجود رحلة من طرابلس في اليوم التالي إلى الجزائر، مبينًا أنه تم الموافقة على طلب المسافرين الجزائريين وقال لهم البرغثي: لقد كان لنا الشرف أن نكون معكم رفاقاً فى جهادكم ، ويشرفنا أن تكونوا معنا اليوم رفاقاً فى رحلة سفرنا.

