أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأربعاء، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز ، فحص 254 عينة اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح المكتب الإعلامي للمركز عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نتائج فحص العينات أثبتت وجود عينة موجبة لفيروس كورونا وسلبية 253 عينة.

وأشار المكتب إلى أنه بذلك يرتفع عدد الحالات إلى 64 حالة منهم 38 حالة مازالت مصابة وتعاقب 23 ووفاة 3 حالات.

The post الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24