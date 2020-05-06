الصين تدعو لوقف دائم لإطلاق النار في ليبيا

قال القائم بأعمال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، ياو شاو جون، في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن عبر الفيديو إنه يتعين على جميع من وصفها بأطراف الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولا، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن.

وأضاف شاو جون أن بلاده تدعم تدشين عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية على مواصلة جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر، موضحا أنه على المجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدة لليبيا حتى تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، مع احترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، والتنفيذ الصارم لحظر السلاح على ليبيا.

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