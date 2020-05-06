روسيا: لا سبيل إلى السلام في ليبيا إلا من خلال الحوار بين الليبيين

أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، أنه لا يمكن ضمان السلام في ليبيا إلا من خلال الحوار بين الليبيين.

وقال كوزمين في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن عبر الفيديو إن موسكو تعتقد أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحاجة إلى تعيين مبعوث خاص جديد إلى ليبيا في أقرب وقت ممكن بعد استقالة غسان سلامة، داعيا الأمين العام إلى تعيين مبعوثه الخاص في أقرب وقت ممكن من أجل القضية الليبية.

وأضاف الدبلوماسي الروسي أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار خارج ليبيا، وفي الوقت نفسه من المستحيل المبالغة في تقدير أهمية دور الأمم المتحدة في إيجاد حل للأزمة الليبية.

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