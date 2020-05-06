أمين «حكومة الوفاق»: نستعد بخطط مستقبلية لمرحلة ما بعد «كورونا» في ليبيا

قال الأمين العام لمجلس وزراء حكومة “الوفاق” الطاهر عامر، إن: “مجلس الوزراء عكف على تشكيل فرق عمل من الخبراء والمستشارين من مختلف القطاعات والمؤسسات الخدمية والبحثية للمشاركة في إعداد الدراسات والخطط المتعلقة بتطوير أداء وخدمات قطاعات الدولة، وعقدت عدة اجتماعات بالخصوص” على حد قوله.

أضاف “عامر” خلال ترأسه اجتماعاً لما سمَّاه “فريق الديوان المُكلف برسم المخطط ألاستشرافي لبرنامج إصلاح السياسات العامة لقطاعات الدولة الخدمية” أمس الثلاثاء: “نعمل على بلورة إستراتيجية مستقبلية لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، تسمح بالتعامل مع التأثيرات المُحتملة على الأوضاع العامة في ليبيا” على حد قوله.

وتابع: “فيروس كورونا الذي اجتاح العالم دق جرس إنذار في كل دولة لإعادة النظر في سياساتها الاقتصادية والمالية والخدمية، وأصبحت تسعى بأن تكون مكتفية ومتكاملة بذاتها وبسياساتها الاقتصادية والصناعية والخدمية وبأمنها الغذائي و الصحي و الصناعي”.

وواصل: “ليبيا جزء من هذا العالم وبالتالي علينا العمل والشروع في الخطوات التنفيذية لفرق العمل، واجتماع آخر موسع سيعقد الأسبوع المقبل لفريق العمل والخبراء والمستشارين من مختلف القطاعات والمؤسسات لدراسة وتقييم خطة العمل المطروحة ومن تم البدء الفعلي في الخطوات التنفيذية”.