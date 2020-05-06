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شركة الكهرباء تبحث مشاكل الشبكة ببلدية الرحيبات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، الأربعاء، مع عميد بلدية الرحيبات لمناقشة بعض المشاكل التي تعاني منها الشبكة الكهربائية بالبلدية  ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها و توفير الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات .

وقال المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات منها  تغذية سبعة آبار مياه بالمنطقة وتجهيز محطة 66 ك. ف بالمعدات والمواد ، بالإضافة إلى معالجة انخفاض الجهد في بعض خطوط التغذية لعدد من الاحياء السكنية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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