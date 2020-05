شركة الكهرباء تبحث مشاكل الشبكة ببلدية الرحيبات

اجتمع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي، الأربعاء، مع عميد بلدية الرحيبات لمناقشة بعض المشاكل التي تعاني منها الشبكة الكهربائية بالبلدية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها و توفير الاحتياجات اللازمة من مواد ومعدات .

وقال المكتب الإعلامي للشركة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن الاجتماع ناقش عدة موضوعات منها تغذية سبعة آبار مياه بالمنطقة وتجهيز محطة 66 ك. ف بالمعدات والمواد ، بالإضافة إلى معالجة انخفاض الجهد في بعض خطوط التغذية لعدد من الاحياء السكنية.

