المرصد السوري: عدد قتلى المرتزقة في ليبيا بلغ 261 قتيلا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا أرسلت نحو أحد عشر ألفا من المرتزقة إلى لبيبا، قتل منهم 261 في المعارك حتى الآن.

وأكد المرصد السوري أن هناك مئات المسلحين يستعدون للانتقال من سوريا إلى تركيا للذهاب لاحقا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن ضغوطات كبيرة تمارس على بعض الفصائل بإيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.

وأكد المرصد السوري أن خسائر المرتزقة السوريين خلال العمليات العسكرية في ليبيا ارتفعت حيث وصلت 12 جثة على الأقل إلى مناطق سيطرة الأتراك بريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات بمحاور جنوب طرابلس ومعارك أخرى.

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