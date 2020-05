أوقاف الوفاق تؤكد على ضرورة الالتزام بغلق المساجد حتى صدور قرار من الرئاسي بفتحها

أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق غير المعتمدة،

الأربعاء، على ضرورة الالتزام بغلق المساجد، كإجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا.

وقالت الهيئة في خطاب موجه لمديري الإدارات والمكاتب بديوان الهيئة، ومديري

مكاتب الهيئة بالمناطق، ورئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، ومدير المعهد المتوسط

للدراسات الإسلامية، إن رئيس اللجنة العليا لمجابهة كورونا أكد في كتاب له على

ضرورة الالتزام بقفل المساجد حتى صدور قرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

بالخصوص.

