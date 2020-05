قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، الأربعاء، إنه لا يمكن ضمان السلام في ليبيا إلا من خلال الحوار بين الليبيين.

وأضاف كوزمين في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن، أنه يجب تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا في أقرب وقت، لمحاولة حل الأزمة الليبية سريعاً .

وأشار كوزمين إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار خارج ليبيا، لافتا إلى أنه من الضرورى عدم المبالغة في أهمية دور الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.

The post روسيا تطالب بسرعة تعيين مبعوث أممي لدى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24