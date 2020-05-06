السفارة الأميركية ترحب بإعادة «هيكلة ناجحة» لشركة البريقة لتسويق النفط

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن «إعادة هيكلة ناجحة لشركة البريقة لتسويق النفط»، معتبرة أن ذلك «يؤكد أنّ المستقبل يُمكن أن يكون أكثر إشراقًا وازدهارًا عندما تلتقي الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي».

وشددت السفارة الأميركية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه «يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين».

وقالت السفارة في هذا الصدد، إن «الولايات المتحدة الأميركية تحث على إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط».

ورأت السفارة الأميركية أن «محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدما بالبلاد والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا المستجد».

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وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام عن إعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، وتكليف لجنة جديدة برئاسة إبراهيم أبوبريدعة الذي تسلم مهامه من اللجنة السابقة برئاسة عماد بن كورة، مساء الأحد الماضي.

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كما رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا بإعادة تشكيل لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، مؤكدة أنها «ملتزمة بوحدة واستقلالية واحتكار المؤسسة الوطنية للنفط في توزيع عائدات النفط لصالح جميع الليبيين».

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