السفارة الأمريكية: يجب أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط بعيدة عن التجاذبات السياسية

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الأربعاء، إنه يجب أن

تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة

تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين.

وطالبت السفارة في بيان لها نشرته عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بإنهاء الإغلاق الذي وصفته بـ”غير الضروري”

لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

وأضافت السفارة أن محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات

البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيؤدي إلى مزيد من

التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية الأمر الذي يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي

قدما بالبلاد والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا، بحسب

نص البيان.

