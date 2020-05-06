بعد واقعة «الوطية».. «المشري» لـ«السفير الإيطالي»: حققنا تحولات جذرية في معاركنا ضد «حفتر»

استقبل خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة الاستشاري” السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، بالعاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، ليخبره أن قوات ما سماها “الجيش الليبي” حققت تحولات جذرية في سير المعركة ضد العصابات الإجرامية التي يقودها خليفة حفتر، على حد قوله.

وواصل “المشري” مزاعمه: “قوات حفتر باتت في حالة إنحسار كبير بالمنطقة الغربية بعد الخسائر التي لحقت به في أغلب مناطقها، وأن هذه العمليات مستمرة حتى يتم بسط سيادة الدولة في كامل التراب الليبي” على حد زعمه، وذلك على الرغم من هزيمة المليشيات والمرتزقة السوريين لدى محاولتهم الهجوم على قاعدة الوطية يوم أمس الثلاثاء.

وبحسب بيان “مجلس المشري” فإن اللقاء تطرق أيضاً إلى الوضع الصحي في ليبيا وإيطاليا، وسبل مكافحة فيروس كورونا والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.