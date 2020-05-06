“فيديو” انفجار مستودع ذخيرة في طرابلس

شهدت منطقة القرجي في العاصمة طرابلس، انفجار مستودع ذخيرة تابع لقوات حكومة الوفاق، في ساعة متأخرة من ليلة أمس.

ويأتي الانفجار بعد اشتباكات دامية بمحيط قاعدة الوطية الجوية، أثناء محاولة قوات الوفاق الهجوم عليها، يوم أمس الثلاثاء، ونشرت مقاطع فيديو للانفجار لحظة حدوثه، دون أن توضح حكومة الوفاق، أي تفاصيل عن الحادثة.

يشار إلى أن وحدات الجيش الوطني صدت صباح الثلاثاء هجوماً شنته القوات التابعة لحكومة الوفاق على محيط قاعدة الوطية الجوية، وذكرت مصادر مطلعة لـ 218 أن الهجوم الذي شنته قوات الوفاق كان بعد تجهيزات استغرقت أسابيع بقيادة من ضباط أتراك وقد انطلق الهجوم من مدينة زوارة ومن ثم العقربية لكنه لم يسفر عن أي شيء على الأرض، كما شهدت معركة صباح الثلاثاء دخولاً لسلاح الجو التابع للجيش الوطني الذي شن غارات على قوات الوفاق بطائرة ميغ 23 وطائرة عمودية مقاتلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية