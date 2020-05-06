الجيش يصد هجوما للوفاق ويسقط طائرة مُسَيرَّة تركية

تقرير

تمكن الجيش الوطني أمس الثلاثاء من صد هجوم لقوات الوفاق على قاعدة الوطية الجوية وكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والآليات.

وعلى الرغم من الإعلان عن هدنة خلال الشهر الكريم إلا أن العمليات العسكرية في غرب ليبيا ما تزال متواصلة، فقوات الوفاق نفذت هجوما على قاعدة الوطية في محاولة منها للسيطرة عليها

وقال المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو إن سلاح الجو نفذ 24 ضربة جوية على القاعدة دمر خلالها عربتي غراد وسيارة ذخيرة وآليات مسلحة إضافة إلى استهداف تمركزات للجيش الوطني داخلها.

من جهته قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب إن الوحدات العسكرية تمكنت من قتل أكثر من 30 عنصرا وأسر نحو 40 آخرين من المجموعات المسلحة التي حاولت مهاجمة قاعدة الوطية.

وأوضح المحجوب في تصريح صحفي أن الجيش حاصر المليشيات التي تقدمت باتجاه قاعدة الوطية من 3 محاور ما دفعهم للهروب العشوائي، إضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة حاولت استهداف قوات الجيش بمنطقة العقربية بمحيط القاعدة.

وفي سياق متصل نعت حسابات مقربة من حكومة الوفاق قادة عسكريين من آمري المحاور قتلوا خلال هجومهم على القاعدة من أبرزهم “هشام البريشني”، القيادي في غرفة عمليات الزاوية بقيادة “أبو عبيدة الزاوي”، وآمر كتيبة القبرا “عبدالرحمن الشاوش”، و“فراس السلوقي” الملقب بــ “الوحشي”، وهو أحد آمري المحاور من مدينة الزاوية.

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