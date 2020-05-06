أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء،
بسماع أصوات انفجارات من حين لآخر بمنطقة أبوسليم.
The post سماع أصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء،
بسماع أصوات انفجارات من حين لآخر بمنطقة أبوسليم.
The post سماع أصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أضف تعليقـك