سماع أصوات انفجارات بمحيط منطقة أبوسليم

أفاد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء،

بسماع أصوات انفجارات من حين لآخر بمنطقة أبوسليم.

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