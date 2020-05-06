الصين تدعو أطراف الصراع الليبي لوقف إطلاق النار

قال القائم بأعمال نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة ياو شاو جون إنه يتعين على جميع الأطراف في الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم فى أسرع وقت ممكن.

وأضاف جون في كلمة له خلال اجتماع لمجلس الأمن أنه ووفقا للأوضاع الحالية، فإن الشعب الليبي يستحق بيئة سلمية لمجابهة كوفيد-19، مؤكدا أن بلاده تدعم تدشين عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وتشجع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، على مواصلة جهود الوساطة وتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن بلاده تعتقد دائما أنه يجب حل قضية ليبيا عبر عملية سياسية.

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