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بعد إدانة ” القبي “.. دفاع الوفاق تطالب النشطاء بعدم نشر أي معلومات وصور عسكرية

تم النشر منذُ 35 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق، إنه لاحظت خلال الفترة الماضية تداول بعض المواقع والمدونين ممن يرافقون قواتها في تصديهم لـما أسمته “العدوان الغاشم” على العاصمة، بنشر أخبار وتحركات ومعلومات عن الكتائب المُقاتلة، وهو الأمر الذي يعد مرفوضا وإن كان بحسن النية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها، أن نشر هذه الأخبار والمعلومات يكون سبباً في إرباك العمليات العسكرية، ويشكل خطراً كبيراً على حياة القوات، وأهابت الوزارة بالمدونين والنشطاء عدم نشر أو تداول الأخبار والصور والمقاطع المرئية للمواقع والأفراد والآليات والتحركات العسكرية حتى يتم الإعلان عنها من قبل الغرفة الرئيسية لعملية بركان الغضب.

وكان احد إعلاميي عملية بركان الغضب، جلال القبي، قد استقال من منصبه بعد اتهامه من قبل مناصرين لمليشيات السراج بأنه ساهم في مقتل 35 عنصراً على يد قوات الجيش الوطني .

وقام القبي بعمل بث مباشر أثناء محاولة الاقتحام لقاعدة الوطية، ما كشف إحداثيات مواقعهم في المحاور، رغبة منه في الحصول على أكبر عدد من الإعجابات والمشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت مصادر ميدانية، عن قتلى القوات التابعة لحكومة الوفاق ، والمدعومة بمرتزقة سوريين موالين لتركيا، في محاولة الهجوم على قاعدة الوطية بغطاءٍ جويّ تركي ، أمس.

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  • هزيمة نكراء على ايادي اسود الجيش وبخطة محكمة قضت عليهم الان بيلوموا صحفى وفاتهم أنهم ميلشيات وشباشب
    ويقابلهم جيش محنك بقيافة ميدان محترمة ومتدرب صح ولديه قيادة عامة مخضرمة ويتحرك بخطوات محسوبة ويعرف متى يهاجم ومتى يدافع وإن النصر بعون الله حليفه والخزى والعار على المجرمين الخونة امثال كارة وغنيوة والبقرة ….الخ بياعت الماء والبريوش والحشيش قبل فبراير فأصبحوا مقابل خيانتهم الوطن أعيان وحكماء وأصحاب الحل والربط والنفوذ وفاتهم أن الظلم لا يدوم وإن القصاص منهم أمر لا مفر منه طال الزمان ام قصر وجرائمهم موتقة ولا تسقط بالتقادم أن بقوا على قيد الحياة وعلى الباغي. تدور الدوائر .

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