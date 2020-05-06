

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

06 May, 2020

رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن إعادة هيكلة ناجحة لشركة البريقة لتسويق النفط “وهو ما يؤكد أنّ المستقبل يُمكن أن يكون أكثر إشراقًا وازدهارًا عندما تلتقي الأطراف الليبية المسؤولة في حوار سلمي”.

و دعت السفارة أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة بعيدة عن التجاذبات السياسية، وذات كفاءة تقنية، ومزودة بالموارد المناسبة من أجل تحقيق مهمتها الحيوية لفائدة جميع الليبيين ،كما دعت إلى إنهاء الإغلاق غير الضروري لقطاع الطاقة في ليبيا ووقف استهداف أفراد ومرافق المؤسسة الوطنية للنفط.

و قالت السفارة ،إنّ محاولات عسكرة قطاع الطاقة، وتهريب المنتجات البترولية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو مزيد التقسيم للمؤسسات الاقتصادية الليبية يتعارض مع تطلعات الشعب الليبي للمضي قدما بالبلاد والاستجابة للتحدي غير المسبوق الذي يشكله وباء فيروس كورونا المستجد.