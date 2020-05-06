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قوات الوفاق: 24 ضربة جوية على قاعدة الوطية… وإخراجها من الخدمة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

قال الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد طيار محمد قنونو، إن سلاح الجو نفذ منذ صباح أمس الثلاثاء، 24 ضربة جوية على قاعدة الوطية الجوية.

وحسب “بوابة الوسط” الليبية، أشار قنونو إلى أن الضربات “أسفرت عن تدمير عربتي صواريخ غراد، وسيارة ذخيرة، وآليات مسلحة، وتمركزات لقوات القيادة العامة في القاعدة”، حسب بيان عملية “بركان الغضب” على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكانت عملية “بركان الغضب” أعلنت، أمس، مقتل آمر قوات القيادة العامة في القاعدة أسامة امسيك، في هجوم أسفر أيضا عن تدمير عشر آليات عسكرية والسيطرة على أخرى، ومقتل مَن فيها من العناصر التابعين للقيادة العامة.

وأكدت القيادة العامة مقتل أمسيك في اشتباكات مع قوات حكومة الوفاق، ونعته في بيان، وباقي العناصر الذين لقوا حتفهم خلال صد هجوم على قاعدة الوطية.

وبحسب موقع “المرصد”، قال زعم القيادي بمدينة مصراتة والناطق باسم عملية “بركان الغضب” التابعة لحكومة الوفاق مصطفى المجعي إن “قاعدة الوطية الجوية” (قاعدة عقبة بن نافع الجوية) غرب طرابلس تم تعطيلها عسكرياً ولا تزال محاصرة من جميع المحاور”.

وقال المجعي في تصريح لوكالة “الأناضول” التركية، أمس الثلاثاء، قال: “قواتنا أحرزت تقدماً مهماً وذلك تمهيداً للسيطرة على قاعدة الوطية بشكل كامل” حسب زعمه.

وادعى القيادي بمدينة مصراتة بأن مسلحيهم قد تمكنوا من تعطيل قاعدة عقبة بن نافع الجوية وإخراجها عن الخدمة بعد تحييدها من قبل ما وصفه بـ”سلاح” (الطيران المسير التركي) و”القوات البرية” (مسلحيهم على الأرض).

وأضاف الناطق باسم المركز الإعلامي: “عملية تحرير قاعدة الوطية تسير وفق مراحل محددة وضعتها غرفة العمليات العسكرية”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • كل المصادر التى نقل عنها الموقع معروف عنها الكذب ولهم سوابق متعددة تجعل المواقع المحترمة تجعلهم يتعاملوا معها مثل ابولمعة كنوع من الفكاهة والموقع المحترم ينقل الرأى الاخر ويذكر خسائر المليشيات الفادحة وفشلهم فى الوصول الى القاعدة التى ادعوا من قبل السيطرة عليها اكثر من مرة وادعوا ان الروس يسيطروا عليها فهل رايتم اى روسى شهيد او جريح وادعوا الكثير من الاكاذيب من قبل عن الجفرة وانهم دمروها واتضح انها كلها اوهام لان المقاتلات تخرج بعد كل كذبة وتدك اوكارهم والعبرة بالنهاية فالقاعدة محصنة وقوية تستنزف المرتزقة خدمة لمحاور رئيسية فى طرابلس ومصراته حيث ستكون خالية من الخرفان على طريقة مطار طرابلس الذى استنزف المليشيات المصاريت وجعلها تستنجد بالمرتزقة من سوريا

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