بالاسماء.. الطب الميداني والدعم يعلن استقبال 3 قتلى و10 جرحى جراء القصف على تاجوراء

أعلن مركز الطب الميداني والدعم اليوم الأربعاء استقبال الفريق الطبي التابع له 3 شهداء 10 جرحى

جراء سقوط القذائف على منطقة تاجوراء.

وأوضح المركز في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أن القتلى هم كل من فؤاد عمر عريبي 35 سنة، و فتحي رمضان التائب 35 سنة، وإبراهيم محمد شوبار 25 سنة.

وأضاف أن القذائف تسببت في جرح ثلاثة من الأطفال من أسرة واحدة هم ردينة عثمان عمار، و ريان عثمان عمار، و مارية عثمان عمار.

وبين المركز أنه استقبل سبعة مصابين آخرين وهم كل من عبدالوهاب مصطفى 51 سنة، وعمار مسعود يوسف 37 سنة، و انس فتحي سالم صالح 20 سنة، وناجي الراجحي 32 سنة، و عبدالرحمن كريم 28 سنة، و حامد شعبان ازمين 29 سنة، وعثمان فرج عمار 30 سنة.

وأكد أن الفريق الطبي التابع له أجرى عمليات جراحية طارئة ودقيقة لإنقاذ أرواح بعض الحالات وتم تحويل حالة عناية إلى مستشفى طرابلس المركزي .

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