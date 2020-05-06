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محذرًا الرئاسي من انفجار فتنة قريبًا .. تجمع مشايخ ليبيا: رئيس هيئة الأوقاف سيئ الخلق ويجب إقالته

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بارك ما يسمى “التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا”، التحرك الأخير في بعض المدن الليبية في مكاتب الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق ببلديات الزاوية وصرمان وصبراتة وغريان والخمس وزليتن ما اعتبره تخليصها من أتباع الفكر المدخلي المتطرف الذي يتلقى الفتاوى والتعليمات من المخابرات السعودية ويحاول تغيير المنهج الديني للبلاد.

وحمّل التجمع في بيان، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المسؤولية الكاملة لما يحدث بعد رفضه دعوات أكثر من خمسمائة شيخ وعالم من مختلف المدن الليبية في ثلاث مؤتمرات منذ شهر رمضان في العام الماضي بتغيير رئيس الهيئة الحالي محمد العباني وتكليف شخصية وطنية وسطية ولاؤها للوطن.

واعتبر أن تجاهل الحكومة لمطالب المشايخ والعلماء هو السبب الرئيسي لتحرك أبناء المدن الليبية لـ”تطهير” مكاتب الأوقاف بمدنهم بعدما تبين لهم أيضا عجز الحكومة عن إقالة رئيس الهيئة، وهذا مافهمه وفد التجمع بعد اجتماعهم برئيس المجلس الرئاسي ونائبه في شهر سبتمبر الماضي، بحسب البيان، مقترحا تكليف رؤساء مكاتب الأوقاف خلال هذه الفترة عن طريق المجالس البلدية حتى إقالة العباني.

وتابع “العباني حاول جعل ما يحدث وكأنه مشكلة بينه وبين دار الإفتاء، وهذا الأمر غير صحيح، فالمطالبة بإقالته جاءت من عموم العلماء والمشايخ ومن مختلف التوجهات وعلى رأسهم أبناء مذهبي المالكية والإباضية”، مضيفا “محاولة العباني بتشويه كل من يدعو لإقالته بأنه إخواني أو داعشي محاولة فاشلة بائسة ولا تنطلي على أحد واعتباره في بيانه أنه يدافع عن مايعرف بالسلفية في البلاد أساء فيه لنفسه وللهيئة التي أصبحت مطية له ولأتباعه فما يعرف بالسلفية لا يمثلون عشرة بالمئة من أبناء الشعب والهيئة العامة للأوقاف هي ملك لكل الشعب وليست لفئة معينة تحاول تشويه كل من يخالفها”.

وانتقد التجمع هجوم العباني على المُفتي المعزول من قبل مجلس النواب، الصادق الغرياني، قائلا “ما صدر عن هذا المدعو من لمز للمفتي ليبين مدى محدودية تفكيره وسوء أدبه، ونحن علماء ومشايخ ليبيا نرفض رفضا قاطعا أن يترأسنا سيئ الخلق وعديم المنطق فضلا عن أن يكون تابعا لفكر دخيل على منهج ووسطية أهل البلد”.

وأردف “العباني وغيره من أصحاب الأفكار المتطرفة في فكرهم علماءُ ليبيا يحرُم عليهم إطلاقاً الكلامُ في أحوال بلادهم التي عاشوا فيها ويموتون في أرضها، وإن تكلموا شُتموا وأُسقطوا وربيعٌ المدخلي له أن يفتي في الدماء في كل أقطار الأرض!”.

وحذر من أن استمرار تجاهل رئيس المجلس الرئاسي لمطالب العلماء في إقالة “مطية آل سعود” العباني سيفجر فتنة كبيرة في القريب العاجل؛ إذ أن علماء ومشايخ البلاد لن يطول صمتهم عن هذا الدعي الذي يشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد، وفقا للبيان.

وأصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق مذكرة للرد على ما أسمتها “الادعاءات السبعة” للمُفتي المعزول، الصادق الغرياني، ومحمد أبو عجيلة، بعد هجومهم على الهيئة والعاملين بمكاتبها.

واتهمت الهيئة، في مذكرتها، الغرياني بالتسبب في التعدي على مكتبي الأوقاف بزليتن والخمس، وإشعال الفتنة بين أهالي هذه المناطق؛ بسبب تصريحاته، ما تسبب في نشر حالة من الفوضى حولها وإغلاقها بأكوام الرمال.

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تعليقات

  • انتم مشايخ الفتنة لا علاقة لكم بالاسلام فلم نجد منكم ادانة للاحتلال التركى والمرتزقة التى تدنس الارض وتهتك العرض وواضح بالفعل انكم خوان كاذبون ولا علاقة لكم بالوسطية والا اكنت اول من ادنت مفتت الديار ومفتى الارهاب عميل قطرائيل المأجور المسمى الصادق الغريانى الذى بقول انه تعلم الاسلام على يد يهودى هولندى على اى مذهب صهيونى تعلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
    عن عبدالله بن عمرو بن العاص – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق عليه.
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  • ثلاثة يؤتى بهم يوم القيامة: مجاهد وقارئ ومتصدق، فيقال للقارئ العالم فيم تعلمت العلم وقرأت القرآن؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم، فيقول الله له: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، ما تعلم لله ولا قرأ لله، فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية.
    ويؤتى بالمجاهد فيقال له: فيم جاهدت؟ قال: أمرت بالجهاد وجاهدت في سبيلك، قال: كذبت، تقول له الملائكة: كذبت، ولكنك جاهدت ليقال هو جرئ، يعني هو شجاع، فيؤمر به فيسحب إلى النار على وجهه نسأل الله العافية.
    ويؤتى بالمتصدق الذي تصدق بماله فيقال له: فيم تصدقت؟ قال: أمرت بالصدقة في سبيلك فما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. قال: كذبت، وتقول الملائكة: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال هو جواد، يعني يقال إنه سخي ما هو لله بل لمراءات الناس حتى يمدحوه ويثنوا عليه، فيؤمر به إلى النار نسأل الله العافية.
    هذا معناه الحذر من الرياء والعمل لغير الله، أنت تقرأ قوله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ [الماعون:4-7] قال: ويل لهم، فالويل معناه الإشارة إلى شدة العذاب نعوذ بالله..

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