أعلنت السفارة الليبية بلندن والقنصلية العامة

في مانشستر، اليوم الأربعاء، مباشرة تنفيذ خطة الحجر الصحي تمهيدا للعودة بالمواطنين

العالقين في المملكة المتحدة وجمهورية ايرلندا إلى أرض ليبيا، وذلك ابتداء من يوم الجمعة

المقبل.

وأوضحت السفارة، في منشور لها علي موقع التواصل

الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم الإعلان عن عنوان الفندق وقوائم الأسماء ومواعيد الاستقبال

حال اعتمادها، مؤكدة على أنه سيتم استقبال المواطنين على دفعات وفقا للقوائم التي سيتم

نشرها لاحقا وخلال اليوم المحدد لكل دفعة، وطالبت الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة.

وأكدت السفارة على ضرورة التزام كل مواطن بالتوقيع على نموذج

البيانات الشخصية الخاص به المعد من قبل لجنة الأزمة، كما يلتزم بالتوقيع على تعهد

كتابي مفاده التقيد بجميع التدابير الاحترازية الواجب اتباعها طيلة فترة الحجر الصحي،

وبقبول الاستبعاد في حال الإخلال بها وتحمل المسؤولية المالية والقانونية كافة في حال

اعتذاره خلال فترة الحجر الصحي أو بعد انتهائها وقرر التراجع عن قرار العودة الى ليبيا.

ولفتت السفارة إلى أنه تسهيلا للإجراءات، سيتم استلام جوازات

السفر حال الوصول إلى الفندق، حيث سيتم طلب الخدمة الجماعية لوضع ختم الخروج في المطار

قبل الرحلة، وأعادتها لأصحابها من قبل السلطات المختصة في المطار وهم في طريقهم الى

الطائرة للتأكد من بياناتهم، كما سيتم إجراء تحاليل PCR حال الوصول إلى الفندق، ومن

تظهر نتيجة تحاليله موجبة سيتم نقله إلى مكان آخر لتلقي العلاج، وبالتالي سيتعذر عليه

السفر إلى ليبيا مع المجموعة.

وكشفت السفارة عن تحمل الجهة الناقلة تكلفة التذكرة إلى

ليبيا .

The post السفارة الليبية بلندن تعلن عودة العالقين إلى ليبيا بدءً من الجمعة المقبلة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24