المرصد السوري : عدد قتلى مرتزقة أردوغان في ليبيا يتجاوز 261 قتيلاً

العنوان_ليبيا قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن تركيا أرسلت نحو أحد عشر ألفا من المرتزقة إلى لبيبا، قتل منهم 261 في المعارك حتى الآن. وأكد المرصد السوري أن هناك مئات المسلحين يستعدون للانتقال من سوريا إلى تركيا للذهاب لاحقا إلى ليبيا، مشيرا إلى أن ضغوطات كبيرة تمارس على بعض الفصائل بإيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية …
عن مصدر الخبر
صحيفة العنوان الليبية
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