السني: القضاء الليبي عازم على محاكمة كل المطلوبين

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إن تحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية وإن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.

وأوضح السني أن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أنه يرصد كل الانتهاكات والجرائم وبالأخص التي ارتكبت منذ الرابع من أبريل 2019.

وأكد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن أن المدعي العام العسكري في ليبيا أصدر منذ فترة أمرا بالقبض على عدد من الخارجين عن القانون على رأسهم المشير خليفة حفتر منوها بأن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث، والذي سيتم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن.

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