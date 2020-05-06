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السني: القضاء الليبي عازم على محاكمة كل المطلوبين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني إن تحقيق العدالة على جميع الأراضي الليبية هو اختصاص سيادي وولاية قضائية وطنية وإن القضاء الليبي ملتزم بضمان محاكمة عادلة ونزيهة لكل المطلوبين.

وأوضح السني أن القضاء الوطني عازم على ملاحقة كل من اقترف جرما بحق الليبيين على الأراضي الليبية، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، لافتا إلى أنه يرصد كل الانتهاكات والجرائم وبالأخص التي ارتكبت منذ الرابع من أبريل 2019.

وأكد مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن أن المدعي العام العسكري في ليبيا أصدر منذ فترة أمرا بالقبض على عدد من الخارجين عن القانون على رأسهم المشير خليفة حفتر منوها بأن اللجنة المشتركة لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، في صدد الانتهاء من تقريرها الثالث، والذي سيتم تقديمه إلى محكمة الجنايات الدولية ولجنة العقوبات بمجلس الأمن.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • لو كان فى ليبيا قضاء مستقل لكنت انت اول من حكم عليه بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى والعمل لصالح الاحتلال التركى اطمئن قريبا بعد التحرير دورك قادم فكل من دعمهم اردوغان من الخوان فى مصر والسودان فى السجون بحكم القضاء

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  • والله كلامه سليم …ـ كلام يدل على رزانة وثقافة وحكمة وإدارة سليمة وإطلاع في صواب الرأي , ويجب العمل عليه في الجوانب الادارية الداخلية والخارجية, سواء على الصعيد –
    – رقابة ومحاسبة الاستغلال المنصب الوزاري أو النيابي أو العسكري أو الأمني أو الوظيفي في أعمال تتنافى مع الأخلاق والدين والعرف الليبي ـ للأصلاح والعمل التنفيذي .
    — ليبيا معظم أهلها من البادية والصحراء والصحراء لاتنبت فقط العشب بل تنبت القيم والأخلاق . وهذه أساسيات الشخصية الليبية الحقيقية .

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