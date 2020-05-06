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بلومبرغ: مقاتلون من فاغنر يدعمون المشير حفتر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال خبراء تابعون للأمم المتحدة إن خبراء روس يشاركون في عمليات لدعم القائد العام للجيش الوطني خليفة حفتر من خلال الدعم الفني والمشاركة المباشرة في العمليات القتالية.

ووفقا لتقرير أشار إليه موقع بلومبرغ فإن الخبراء رجحوا وجود ما بين 800 و1200 مقاتل من مجموعة فاغنر يعملون في ليبيا منذ عام 2018 بما في ذلك 39 قناصا روسيا على الأقل في الخطوط الأمامية.

فيما نفت نفت الخارجية الروسية قبل نحو أسبوعين أي مشاركة لها بالعمليات العسكرية الدائرة في ليبيا، وجاء هذا النفي على خلفية تصريحات نقلتها بعض وسائل الإعلام العربية عن مصدر “مطلع” في حكومة الوفاق عن تدمير مقر قيادة عمليات لشركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة بمنطقة صلاح الدين في 10 إبريل، والتي زُعِم – حسبما قالت وزارة الخارجية الروسية – أنها كانت تقوم بعملياتها منه قائلة “نلفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا يوجد في الوقت الراهن أي عسكري روسي بمنطقة العمليات العسكرية في ليبيا. ولا توجد أي معلومات موثوق بها، وردت إلى وزارة الخارجية، عن مواطنين روس شاركوا في الاشتباكات المسلحة على أرض ليبيا ولقوا مصرعهم في فترات محددة” مبررة ما يشاع بأنه يهدف لخلق تصور زائف حول تدخل موسكو في المواجهات المسلحة بين الأطراف الليبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اكاذيب لمواقع ماجورة من قطرائيل تردد خزعبلات ليس لها وجود فلو تدخل الروس لجعلوا مصراته مثل حلب انقاض وقد قالوا ان الوطية يسيطر عليها الروس وراينا اسماء الشهداء كلهم ليبين لم نرى شبح فاغنر او جندويد خزعبلات للتغطية على فضيحة المرتزقة السوريين الذين اسر منهم العديد

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