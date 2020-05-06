البدء في إجراءات عودة العالقين في المملكة المتحدة الجمعة المقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت السفارة الليبية في لندن والقنصلية العامة في مانشستر، مباشرة تنفيذ خطة الحجر الصحي تمهيدا للعودة بالمواطنين العالقين في المملكة المتحدة وجمهورية إيرلندا إلى أرض ليبيا، بمدينة لندن ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

السفارة أوضحت أنه سيتم الإعلان عن عنوان الفندق وقوائم الأسماء ومواعيد الاستقبال حال اعتمادها.

وقالت في بيان لمكتبها الإعلامي، أنه تنفيذا لإرشادات التباعد الاجتماعي، وحفاظا على سلامة المواطنين، وتنظيما لسير العمل، سيتم استقبال المواطنين على دفعات وفقا للقوائم التي سيتم نشرها لاحقا وخلال اليوم المحدد لكل دفعة، وطالبت الجميع الالتزام بالمواعيد المحددة.

وتضمنت خطة تنفيذ الحجر الصحي، بحسب البيان، أن يلتزم كل مواطن بالتوقيع على نموذج البيانات الشخصية الخاص به المعد من قبل لجنة الأزمة، كما يلتزم بالتوقيع على تعهد كتابي مفاده التقيد بجميع التدابير الاحترازية الواجب اتباعها طيلة فترة الحجر الصحي، وبقبول الاستبعاد في حال الإخلال بها وتحمل المسؤولية المالية والقانونية كافة في حال اعتذاره خلال فترة الحجر الصحي أو بعد انتهائها وقرر التراجع عن قرار العودة الى ليبيا.

وأوضحت أنه تسهيلا للإجراءات، سيتم استلام جوازات السفر حال الوصول إلى الفندق، حيث سيتم طلب الخدمة الجماعية لوضع ختم الخروج في المطار قبل الرحلة، وسيتم تسليم جوازات السفر لأصحابها من قبل السلطات المختصة في المطار وهم في طريقهم الى الطائرة للتأكد من بياناتهم، كما سيتم إجراء تحاليل PCR حال الوصول إلى الفندق، ومن تظهر نتيجة تحاليله موجبة سيتم نقله إلى مكان آخر لتلقي العلاج، وبالتالي سيتعذر عليه السفر إلى ليبيا مع المجموعة.

وأضافت أنه سيتم إعادة إجراء الفحص الطبي قبيل المغادرة للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، ومن كانت نتائج تحاليله موجبة سيتعذر عليه السفر، متابعة أنه تنفيذا لتعليمات الخطوط الناقلة فإنه تسري على الجميع إجراءات السفر المتعارف عليها من حيث عدد الحقائب والوزن الزائد، لذا يتعذر تماما السماح بأكثر من حقيبتين لكل مسافر “لا يتجاوز وزن الواحدة منها 23 كيلو” وحقيبة يد “لا يتجاوز وزنها 8 كيلو”، كما لا يتجاوز حجمها حجم حقيبة سفر اليد المتعارف عليها.

وأكدت أن الجهة الناقلة تتحمل تكلفة التذكرة والحقائب المذكورة فقط ولا تتحمل أي حقائب أخرى أو أي وزن زائد، مختتمة بأنه في ظل تفشي فيروس كورونا وحفاظا على سلامة المواطنين واتباعا للإجراءات الوقائية الخاصة بالخدمات الفندقية المفروضة من قبل السلطات البريطانية، فإنه سيتم تقديم كل الوجبات “حلال” في حافظات خاصة بالأكل سيتم إرسالها إلى الغرف.

وأعلنت مصلحة المطارات بوزارة المواصلات التابعة لحكومة الوفاق، أمس الثلاثاء، وصول أول رحلة من اسطنبول لعودة العالقين الليبين لمطار مصراتة الدولي.

وأكدت مصلحة المطارات في بيان لها، وصول وتسيير أول رحلة طيران لشركة الخطوط الليبية قادمة من إسطنبول إلى مطار مصراتة الدولي، لعودة الموطنين الليبين العالقين بتركيا.

وبيّنت أنه تمت إجراءات العودة والتنسيق مع كافة جهات الاختصاص واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة من الناحية اللوجستية والفنية والصحية من قبل اللجنة المشكلة بالخصوص.

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